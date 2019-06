El paracaidista accidentado en Ronda revive su duro golpe: "Elegí la mejor opción para no morir"

Les cuesta volver a revivir el momento, un impacto "muy duro". "No perdí el control de mi paracaídas", reconoce, y asegura que luchó por no chocarle, pero no pudo hacer nada.

"En realidad no temí en ningún momento por mi vida", afirma, a la vez que detalla que aterrizó sobre su espalda. "Seguramente si hubiera puesto el pie lo hubiera perdido", reconoce.

Además, es categórico a la hora de preguntarse sobre si tomó la decisión adecuada o no: "Creo que elegí la mejor opción para no morir o no lesionarme más".

Te puede interesar:

Tremendo susto en el salto base: el saltador pierde el control y se rompe el tobillo al chocarse contra las rocas