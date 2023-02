Tom Brady se retira de la NFL. Tras su anuncio de retiro la temporada pasada y su vuelta a los estadios, el legendario quarterback ha confirmado su decisión definitiva a través de sus redes sociales.

"Hola chicos, voy directo al grano. Me retiro. Sé que el proceso fue muy caótico la última vez. Así que cuando me he despertado esta mañana, he pulsado el botón de grabar y quería que los aficionados lo supieseis primero", comentó en un vídeo donde anuncia su decisión.

"No me voy a extender mucho más, solo se tiene un discurso emotivo de retirada y yo ya lo utilicé la temporada pasada. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por apoyarme: mi familia, amigos, compañeros y rivales... Gracias por permitirme vivir mi sueño. No cambiaría ninguna cosa. Muchas gracias", concluyó.

Con este anunció, Brady cierra la trayectoria deportiva más exitosa del fútbol americano. Tres MVPs y siete anillos de la Super Bowl, el que más de la historia, le avalan en sus 22 años de carrera en la NFL.