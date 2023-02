Ahora sí, Tom Brady ha anunciado su retirada del fútbol americano de manera definitiva. Este miércoles ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que ha confirmado que no volverá a competir en la NFL.

"Hola chicos, voy directo al grano. Me retiro. Sé que el proceso fue muy caótico la última vez. Así que cuando me he despertado esta mañana, he pulsado el botón de grabar y quería que los aficionados lo supieseis primero", ha comentado.

Brady dejará de ser jugador y pasará a ser comentarista. Y curiosamente con este cambio ganará más dinero. Será analista en la televisión 'Fox Sports' a cambio de 375 millones de dólares en diez años.

En los Buccaneers, su último equipo, había firmado una última extensión de contrato de alrededor de 350 millones: "Nos complace anunciar que, inmediatamente después de que termine su carrera como jugador, el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se unirá a nosotros en Fox Sports como nuestro analista principal".

"Lo espero con ansias"

Brady ha hablado de su nueva faceta como analista, etapa que espera con ilusión: "Por mucho que piensen que estoy dispuesto a enseñar a la gente, realmente estoy buscando aprender".

"Tengo la oportunidad de estar en un trabajo donde puedo viajar y aprender de todas las otras personas a las que he admirado, así que también es emocionante para mí. La oportunidad de hacer eso es algo que espero con ansias", ha completado el ya exjugador de la NFL.