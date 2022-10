Auténtico pánico lo que vivió el piragüista Nathaniel Drummond. Fue atacado por un enorme tiburón blanco mientras competía y su embarcación quedó completamente destrozada e incluso con restos de algunos dientes.

Todo ocurrió en la carrera de surf ski en Seacliff Surf Livesaving Club, al sur de Adelaida. Y fue en el comienzo de la prueba cuando se produjo el ataque a Nathaniel Drummond, que ha contado lo ocurrido.

En declaraciones a '9News Adelaide' ha recordado cómo fueron esos momentos de pánico: "Mi esquí simplemente se elevó sobre el agua. Lo siguiente que recuerdo es estar en el aire y al poco en el agua, donde también cayó una figura gigante. Era un gran tiburón".

Al ver lo que estaba ocurriendo, pudo alejarse del lugar a toda prisa y ser rescatado por la organización: "Afortunadamente pude saltar a su embarcación y me llevaron a un lugar seguro".

A teenager taking part in a surf-ski race off Adelaide's Seacliff Beach has been attacked by a Great White Shark.

He's told how he was flung metres into the air and then rescued from the water, walking away without a scratch. @inglis_cam #9News pic.twitter.com/C7ogsdsnLx