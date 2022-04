El tremendo bofetón de Will Smith a Chris Rock durante la gala de la entrega de los Premios Oscar 2022 no ha dejado indiferente a nadie. El propio Mike Tsyon también ha querido pronunciarse al respecto, asegurando que ese golpe se quedó corto y que él hubiera ido mucho más allá.

El exboxeador no dudó a la hora de dar un consejo, un tanto surrealista, al actor. "Creo que Will necesita comer alguna y... simplemente relajarse", indicó haciendo referencia a las gominolas de marihuana que forman parte de su negocio propio de productos de cannabis medicinal.

Ric Flair, mítico luchador de wrestling, declaró en el podcast 'Iron Mike' que todo lo ocurrido fue un montaje: "Puedo hablar por mí mismo, y estoy bastante seguro de que estoy hablando por Mike. Si no me gusta un comentario, por la razón que sea, que alguien dijo sobre mi esposa, le daría un puñetazo, no una bofetada".

A lo que el excampeón del mundo de los pesos pesados en boxeo respondió: "Si Ric dice que es falso, entonces es falso. Yo también daría más de un puñetazo". Los dos deportistas se suman a la teoría que afirma que los hechos ocurridos fueron "un montaje" y todo estaba preparado previamente.