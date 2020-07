Carmen Greentree es una conocidísima surfista australiana que a sus 37 años acumula todo tipo de trofeos en esta modalidad. Pero en esta ocasión ha sido noticia porque en su último libro, 'A Dangerous Pursuit of Happiness' (La peligrosa búsqueda de la felicidad), ha relatado una historia terrible.

En el verano de 2004, durante un viaje a la India, fue secuestrada por una persona que se ofreció a ayudarla nada más llegar al país. Tras convencerla de que pernoctara una noche en su domicilio, fue encerrada.

Ella misma ha contado en la presentación de su libro que sufría constantes palizas cada vez que pedía marcharse. "A la que me rendí, fue la primera vez que me violó, pero es que estaba cansada, no podía pelear más y sabía que no iba a detenerse. Perdí la cuenta de las veces que me violaron", relata.

"Era un hombre sin escrúpulos morales y claramente no le importaba. Me mostró que tenía la intención de hacerme daño y no sintió ni una pizca de culpa por lo que me estaba haciendo", explica.

Tras dos meses de pesadilla, fue rescatada por la policía. El aviso de una amiga a las autoridades y el intento del secuestrador de ponerse en contacto con su familia para pedir un rescate, facilitó la investigación y el rescate de la joven.

Hoy, 16 años después, Greentree asegura que escribir este libro le ha ayudado a superar aquel trauma. "Estoy segura de que hay más personas que han vivido situaciones de esto tipo, pero tendrán miedo de dar el paso", afirma.