Parecía que el atletismo jamás encontraría a alguien igual que Usain Bolt, pero puede que esto haya llegado a su fin y el jamaicano ya tenga sucesor. Se trata de Letsile Tebogo, atleta de Botsuana que tiene tan solo 19 años. El joven ha bajado el crono a 9,91 segundos en los 100 metros, estableciendo un nuevo récord del mundo en la categoría sub-20.

La marca la ha conseguido en el Mundial de Atletismo sub-20 que se está celebrando en Cali, Colombia. Es la tercera vez que Tebogo consigue bajar el tiempo a menos de diez segundos en lo que llevamos de año.

Pero no solo por batir el récord del mundo se le comienza a comparar con Bolt, sino también por sus gestos. En más de una ocasión, el jamaicano era tan superior a sus rivales que los miraba antes de cruzar la línea de meta.

Tal y como se puede ver en el vídeo de la carrera, el de Botsuana, al verse tan por delante de sus rivales, corrió los últimos metros mirando a sus rivales, imitando al jamaicano.

"Si alguien lo tomó como una falta de respeto, lo siento mucho. Miré a los aficionados que estaba en casa para que disfrutaran de la carrera, para recordarles un poco lo que hizo Usain Bolt en el pasado. Es mi ídolo, la persona a la que admiro", explicó el atleta tras la carrera.

"Vi que mis rivales me tenían miedo, pero yo también se lo tenía a ellos. Cuando sonó el disparo, tenía que asegurarme de tener la mejora salida de mi vida y así fue. No planeé la celebración, pero tan pronto como di el primer paso supe que el título era mío. No me preocupé por el tiempo. No miré", comenta.

Para concluir, asegura que prefirió no forzar al final a pesar de no haber bajado así aún más el récord: "Sí, en 9.80, pero tenemos más carreras, no queríamos llegar tan lejos".