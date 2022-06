Mike Tyson nunca rehuye de la polémica, eso es algo que ha demostrado a lo largo de su vida. El controvertido exboxeador nunca se muerde la lengua y habla sin tapujos de cualquier tema, pero lo que sí que mordió fue la oreja de Evander Holyfield durante un combate en el ring.

Ahora, 25 años después, ha querido desvelar a qué sabe. Durante una entrevista radiofónica con Alex Jones, la leyenda del boxeo estaba comiendo una de las famosas gominolas de cannabis con la forma de la oreja mordida del propio Holyfield, conocidas como 'Mike Bites'.

"Sabe mejor que la oreja de Evander. La oreja de Evander Holyfield sabe a culo", declaró entre risas 'Iron Mike'. Los hechos ocurrieron en el pasado año 1997, cuando ambos boxeadores se estaban disputando en el tercer asalto el título mundial de los pesos pesados de la WBA.

"Si hace lo que estaba haciendo para ser mordido, le volvería a morder, sí. Le mordí porque quería matarlo. Estaba realmente enfadado porque me golpeó la cabeza y todo. Me sacó de mi plan de lucha y de todo. Escucha, bueno o malo, no voy a dejar que nadie se lleve mi gloria", reconoció el propio Tyson en 2020.

Pero lo cierto es que en 1997 la excusa para el estadounidense fueron las drogas: "Sólo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios. Pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que le hice, muy mal. Me volví como loco".