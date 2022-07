Un robot le rompió el dedo a un niño contra el que jugaba al ajedrez en un torneo de Rusia. El torneo se disputó la semana pasada y ahora han salido a la luz las imágenes.

Mientras la máquina ejecutaba sus movimientos, en una de las jugadas el brazo agarró la mano del pequeño en vez de la pieza.

La Federación de Ajedrez de Moscú ha tenido que salir a dar explicaciones: "El robot rompió el dedo del niño; esto, por supuesto, es malo. Se había utilizado en muchas otras exhibiciones sin problema. El niño hizo un movimiento, y después de eso tenemos que dar tiempo para que el robot responda, pero el niño se apresuró, el robot lo agarró".

Y, además, la Federación asegura que el accidente se produjo porque "el niño violó las normas": "Hay ciertas reglas de seguridad y el niño, aparentemente, las violó. Cuando hizo su movimiento, no se dio cuenta de que primero tenía que esperar".

La Federación ha lamentado lo ocurrido y ha pedido disculpas a la familia del pequeño, que se plantea ahora interponer una denuncia contra el torneo.

El torneo se justifica diciendo que es un robot "alquilado": "Los operadores de robots tendrán que pensar en reforzar la protección para que esta situación no vuelva a ocurrir".

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H