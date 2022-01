La peor de las noticias para todos los aficionados de la NFL podría llegar este mismo año. Una leyenda de este deporte como es Tom Brady, todavía no ha decidido si jugará la temporada restante de su contrato con los Buccaneers, tal y como ha asegurado él mismo tras la derrota ante los Rams en las semifinales de conferencia: "Ya veremos, voy a ir día a día".

Mucha gente esperaba ver al mejor jugador de la historia de la NFL disputando nuevamente una final, y más después de que numerosas informaciones como la de Adam Schefter, periodista de 'ESPN', apunten a que el quarterback está reflexionando si retirarse a sus 44 años de edad.

Además, Ian Rapoport, desde la propia organización de la 'NFL Network', ha confirmado que existen dudas y mucha incertidumbre acerca de la continuidad de Brady un año más, ya que "no ha descartado el retiro como en temporadas anteriores a estas alturas de enero".

"Honestamente, no he pensado si seguiré, lo tomaré día a día y ya veremos qué pasa. Lo único en lo que pensaba era en ganar este partido; no he pensado en nada más, hace cinco minutos perdimos y no sé nada más", aseguró Brady en rueda de prensa.

"Sentí entonces ese era un gran objetivo y en un momento pensaba que aún quería llegar a los 45 jugando, ahora veremos cómo va. Creo que estoy en territorio inexplorado", añadió.

También uno de los excompañeros del siete veces campeón de la Super Bowl, Rob Ninkovich, reconoce que "no sería una sorpresa" que Brady se retirase este mismo año.

No obstante, el entrenador de los Bucaneers, Bruce Arians declaró: "Me sorprendería si él decide no regresar para la próxima temporada".

"No tengo que decirle nada. Está motivado, sabe lo que quiere y espero que lo volvamos a tener el año que viene. El mejor jugador de todos los tiempos, uno de los mejores compañeros de equipo y uno de los mejores líderes que he visto. Espero tenerlo de vuelta", comentó su compañero Mike Evans tras la derrota en semifinales de conferencia.