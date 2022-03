Mike Tyson sigue dando que hablar a pesar de haberse alejado del mundo del boxeo hace un tiempo. Durante los años 90 compró unos tigres de Bengala, pero después de haberles criado se vio obligado a deshacerse de uno de ellos tras un fatídico episodio. Kenia, una de sus tigresas, mordió a una mujer, a la cual quiso indemnizar con 250.000 dólares.

"Sentía un gran afecto por ella. La cuidé, dormía con ella, la tuve en mi habitación. La tuve cerca de 16 años, pero ella se hizo demasiado vieja y tuve que deshacerme de ella cuando sus ojos y su cabeza empeoraron. Le arrancó el brazo a una persona. El animal no conocía a esta mujer y ocurrió un feo accidente. Cuando vi lo que el tigre le hizo a su mano, yo tenía mucho dinero en aquel entonces, entonces le di 250 mil dólares porque ella estaba jodida", confesó.

El estadounidense admitió que con el paso de los años cometió un error al comprar a estos animales por su dificultad a la hora de domesticarlos y por su naturaleza salvaje. "No hay forma de domesticar a estos felinos en un cien por ciento, no hay manera de que eso pase. Ellos te matan por accidente, no es que tratan de hacerlo, lo hacen por accidente. Son demasiado fuertes, especialmente cuando juegas rudo con ellos. Los golpeas y de repente ellos te golpean a ti, y estás muerto", reconoció.

Ahora, Tyson ha querido desvelar qué es lo peor de dormir con uno de estos felinos: "Durmieron en mi cama. Lo peor del mundo eran sus malditos gases. A medida que crecen se dan cuenta con el castigo y ya no lo hacen", confesó entre risas en el podcast ' Million Dollaz Worth of Game'. "Tan pronto como tocaban la piscina, defecan y todo, tan pronto como tocan el agua", añadió.

Además, descubrió cuál la dieta de sus 'mascotas': "Carne de caballo. También les gusta el pollo, así que la carne de pollo y de caballo. Comen muy lento. Comen muy lento. No son glotones, lo saben… conservan su peso, comen lo justo".

También tuvo en su poder algunos pumas y leones, su animal favorito. "Leones de montaña. Son tan hermosos. Nunca has visto su cara. Tienen una cara verde. Una belleza increíble. Se ven muy simples a primera vista. Estos grises marrones, pero miras sus ojos y tienen ojos verdes. Hermosa cara", destacó.