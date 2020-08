Jay 'Jantaraboon' Kiangchaipaiphana es el deportista tailandés más famoso del momento. Su proeza en un trail de 100 kilómetros ha dado la vuelta al mundo. Y es que el corredor se ha colgado la medalla de oro... apenas dos semanas después de estar a punto de moror.

Jay se encontraba entrenando cuando el fuerte viento provocó la caída de un árbol sobre su cuerpo. Llegó a perder el conocimiento y fue ingresado en el hospital, pero todo terminó en un susto.

Catorce días después tomó la salida en la CM6, una prueba extrema de trail al norte de Trailandia. 13 horas y 42 minutos tardó en completar el recorrido y en superar los 6.000 metros de desnivel.

"No sabía cómo me iba a encontrar. Durante estas dos semanas el lado derecho de mi cuerpo estaba muy tenso porque el árbol me golpeó esa parte. Con masajes y acupuntura me encontré mejor", comenta en 'The North Face Adventure Team'.

"A pesar del coronavirus fue emocionante. Tenías que correr en tu tiempo, no contra nadie. Estás compitiendo contigo mismo, no contra otro corredor", comentó Jay antes de la prueba. Doce horas después se proclamó campeón... y olvidó por completo el terrible episodio que pudo terminar con su vida.