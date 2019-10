Kirill Tereshin no ha tenido sus mejores días después de sufrir una dura derrota en su pelea contra Oleg Mongol. El conocido como 'Popeye ruso', o 'Bazooka Hands' como le llaman en Rusia, ha escrito un mensaje en el que cuenta cómo se encuentra.

El 'Popeye ruso' saltó a la fama por el descomunal tamaño de sus bíceps, inflados con el Synthol, una sustancia que no le permitió ganar su combate.

"Lo hice por mis fans. Todos me preguntaban: Kirill, pelea al menos una vez contra alguien. Cumplí el sueño de mis fans. No tenía miedo, vine solo a un país extranjero", explica en su cuenta de Instagram.

Reconoce Tereshin que no es un luchador ni que ha participado en peleas. "No tuve miedo y entré en la jaula. Chicos, no digan nada hasta que salten a la jaula. Un hombre es alguien que puede mantener a una familia", asegura.

También tiene palabras de agradecimiento a su rival, Oleg Mongol, al que define como "amable" y "bueno". "Todo el mundo dice que es un borracho, pero comencé a ver cómo vivía y me sorprendió", afirma el 'Popeye ruso'.