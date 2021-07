Mo Katir ha puesto fin al récord de España de los 3.000 metros que poseía Isaac Viciosa y que estaba en vigor desde 1998. Y aunque el exatleta le ha felicitado, ha dejado un mensaje polémico.

"Quizá no es políticamente correcta pero me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos", ha afirmado en una entrevista a 'Soycorredor'.

"De momento es un atleta que pongo en cuarentena y quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está completamente limpio. Creo que con 50 años puede permitirme el lujo de ser crítico", ha afirmado Viciosa.

"La gran diferencia es que lo ha batido un atleta con poco historial internacional y que para mí es la gran sorpresa y lo que me tiene algo más intrigado. Este récord, antes de mí, ha pasado por las manos de atletas como Manolo Pancorbo, Fermín Cacho, Enrique Molina, José Luis González... Atletas que teníamos una trayectoria en una época en la que ya se había tocado techo en cuanto a entrenamientos, nutrición y recuperación. Que ahora llegue un atleta que en un mes bata tres marcas de este nivel sin un historial, aunque sí con potencial y proyección, me deja algo afectado", ha indicado, por otro lado, el exatleta.

Pero sin duda las palabras en esa entrevista sobre "los apellidos castellanos" seguro que trae mucha polémica en el atletismo español.