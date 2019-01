Patriots y Rams jugarán la Super Bowl LIII en Atlanta

Los Patriots de Nueva Inglaterra confirmaron los pronósticos al revalidar el título de campeones de la Conferencia Americana (AFC) tras vencer esta noche en la prórroga por 31-37 a los Chiefs de Kansas City y jugarán su undécimo Super Bowl en la historia del equipo, el tercero consecutivo y el cuarto en los últimos cinco años.

Sus rivales en el Super Bowl LIII, que se disputará el próximo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, serán los Rams de Los Angeles, que también vencieron de visitantes y en la prórroga por 23-26 a los Saints de Nueva Orleans para proclamarse campeones de la Conferencia Nacional (NFC).

