El partido de dieciseisavos de final entre Agustín Gómez-Silingo y Pablo Lima ante Alejandro Galán y Juan Lebrón dejó una de las imágenes más polémicas en lo que va de año.

Cuando ya estaba en marcha el segundo set sucedió un punto que generó incertidumbre entre ambas parejas. Mientras Galán y Lebrón aseguraban que Silingo había tocado la pelota dos veces en un mismo golpe, la pareja argentino-brasileña lo negaba.

Es por ello que, ante el enfrentamiento de intereses, los cuatro jugadores acordaron repetir el punto sin que la discusión fuera más allá. Fue en ese momento cuando estalló todo. Por reglamento el punto no se podía repetir y el juez de silla dio primero el punto a Lima y Silingo para luego rectificar y dárselo a los ex número uno.

Ante esta decisión, la confusión se apoderó del 20x10 y todos los jugadores empezaron a protestar y al ver que el árbitro no se retractaba los reproches fueron a más. El que perdió más lo papeles fue sin duda Juan Lebrón, que ante la decisión del árbitro, pronunció unas palabras muy polémicas.

El del Puerto de Santa María comenzó exclamando: "No empecemos, no empecemos" y ante la negativa del colegiado añadió: "¿Por qué no te haces el título de árbitro otra vez?".

Sorprendentemente, después de la discusión el árbitro seguía sin tener clara su decisión y se volvió a confundir al cantar el resultado. Para ponerle fin a lo sucedido, cuando se reanudó el partido, 'El Lobo' regaló el siguiente punto a la pareja rival.

Retirada Pablo Lima

El partido terminó con victoria de Lebrón y Galán por un doble 6-3. Sin embargo, el verdadero protagonista de la noche fue Pablo Lima que, entre lágrimas, dijo adiós a una de las mejores carreras en la historia del pádel y puso punto y final a una trayectoria sencillamente espectacular.

La despedida del brasileño hizo olvidar el desagradable momento vivido durante el partido. El 'Cañón de Porto Alegre', apodado así en las pistas, deja un legado extraordinario con 68 títulos y 3 años como número uno.