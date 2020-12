"Me gusta el esquí, el skateboard y el fútbol. Me gustan Ronaldo y Dzeko, y soy el hincha del Sarajevo. Pero lo que más me gusta es la natación". Así se presenta Ismail Zulfic, un niño de solo 10 años que ha sido nombrado Deportista del Año en Bosnia-Herzegovina.

Su ejemplo es el de superación, constancia e ilusión. Nació sin brazos, pero eso no ha sido una traba para que Ismail cumpla su sueño de triunfar en la natación.

A su temprana edad, el joven bosnio ya acumula más de 40 medallas en torneos nacionales y regionales, siendo un auténtico ídolo en el país.

Dado su éxito y su afán de superación, ha sido galardonado con el premio al mejor deportista de su país natal, otorgado por el diario 'Nezavisne novine'.

En las votaciones, el joven ha arrasado al recibir en torno a 20.000 votos de los lectores. "Sé que las cosas pueden cambiar en su pubertad. Pero ahora le gusta ser el primero en todo lo que hace, en la natación, fútbol, bicicleta. Y es así hasta que gane una medalla. En cuanto la tenga, propone al entrenador que se vayan a comer helado", explica su padre a 'EFE'.

Su entrenador, que sueña con que participe en los Juegos Paralímpicos de 2024, destaca su gran habilidad en el agua: "Ismail es pequeño, apenas tiene diez años, y dentro de dos obtendrá el derecho a participar en las competiciones europeas y mundiales. Él nada tan bien que sólo se retrasa dos segundos de la norma sénior para el campeonato europeo (para discapacitados)".