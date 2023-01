Tragedia en el mundo de la MMA. La estrella de la competición Tanner Marlow ha fallecido al recibir varios disparos en un tiroteo de California. Todo ocurrió en noche del 24 de diciembre, en Nochebuena, cuando un individuo asaltó el domicilio donde se encontraba el luchador.

Marlow, que también iba armado, inició un tiroteo en el que acabó falleciendo junto al asaltante. Su agencia de representación, Iridium Sports Agency, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de nuestro hermano del Equipo Iridium, Tanner Marlow. Tanner es recordado con cariño como uno de los prospectos invictos más prometedores en el deporte de MMA y un hombre de familia muy orgulloso", dice la nota.

Desde su llegada a la liga, Tanner mantenía un récord de cuatro victorias y ninguna derrota. Su última pelea fue en junio ante Joel Guzmán. Combate en el que también se llevó el triunfo.

El mundo de la lucha libre despide a uno de sus personajes más conocidos. "Extendemos nuestras más sinceras condolencias y oraciones a su familia, amigos y equipo en este momento difícil", sentencia la nota de su agencia de representación.

We're heartbroken over the tragic passing of our #TeamIridium brother Tanner Marlow. Tanner is remembered fondly as one of the most promising prospects in MMA, and a very proud family man. We extend our sincerest condolences & prayers to his family, friends & team at this time. pic.twitter.com/a0QXXKFfpt