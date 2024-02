Un jockey de 25 años ha fallecido después de sufrir una caída del caballo que estaba montando durante una carrera en el hipódromo de Charing en Kent, Inglaterra.

Keagan Kirkby, nominado el pasado noviembre como mejor jinete en los Premios a los Empleados de la Industria de Pura Sangre, fue auxiliado por las asistencias médicas del hipódromo. Aunque solicitaron el traslado aéreo del jinete, no pudieron salvar su vida.

En un comunicado confirmando su muerte, el 'Injured Jockeys Fund' ha dicho que el caballo corrió por el ala de un salto durante la carrera final del evento. Un ala es una barandilla, generalmente hecha de plástico, madera o metal, que se coloca en ángulo a cada lado de un salto para guiar al caballo hacia él.

En 'X', Nicholls, uno de los entrenadores de caballos más exitosos del Reino Unido ha comunicado que Kirkby era "un apasionado de su trabajo y de su equitación" y que lo extrañarían "terriblemente".

"La vida es tan dura a veces, los ganadores de hoy son totalmente insignificantes en comparación a lo que ha pasado. Tristemente, Keagan Kirkby, uno de nuestros mejores y mas trabajadores muchachos, ha perdido la vida. Todo el equipo Ditcheat está mortificado. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos", ha expresado Nicholls en otro tweet.

La novia de Kirkby ha escrito también unas palabras expresando sus sentimientos a través de sus redes sociales: "Ni en un millón de años pensé que encontraría a alguien como tú que se preocupara y me cuidara como tú. Estoy absolutamente desconsolada y siempre lo estaré. Lo siento mucho y te amaré por siempre".

He was passionate about his job and his riding and rode Afadil every day. Last thing he said to me on friday was “boss Afadil will win tomorrow “. How right he was . RIP Keag we will all miss you terribly 😢😢😢😢😢