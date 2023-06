Ryan Mallet, exquarterbackde los New England Patriots, ha muerto ahogado en una playa de Miami tras sufrir un grave accidente. El propio equipo ha emitido recientemente un comunicado que confirmaba lo sucedido.

"Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del quarterback Ryan Mallett", subraya el comunicado emitido, también, en redes sociales.

"Nuestros pensamientos están con la familia Mallett, sus ex compañeros de equipo y todos los que están de luto por su pérdida", agrega la directiva de los Patriots en su mensaje.

Bill Belichick on the passing of Ryan Mallett. pic.twitter.com/3Yz2U6F8Yd