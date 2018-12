Mike Tyson desvela cuál fue la pelea a la que entró a combatir drogado

Mike Tyson, uno de los púgiles más famosos de todos los tiempos, ha reconocido en 'Dan Patric Show' que ha fumado marihuana durante toda su vida. El estadounidense siempre defendió el uso terapéutico de la marihuana, tanto es así que incluso la llegó a consumir antes de un combate.

"Fumé marihuana justo antes de entrar al vestuario para pelear contra Andrew Golota y no me afectó. Le hizo más efecto a él", bromeaba Tyson. Ese combate fue el primero que disputó después de su icónico mordisco en la oreja a Holyfield, que le valió una sanción de 15 meses.

Un activista

Este año, el exboxeador abrió el 'Tyson Ranch', una plantación de cannabis de más de 80.000 metros cuadrados dedicada a la venta y al estudio de la marihuana, llegando a asegurar que produciría "la mejor".

"He estado peleando durante más de 20 años y tengo muchos dolores y molestias. Si no tuviera cannabis, no sé lo que me pasaría", confiesa.