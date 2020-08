Michael Phelps ha hablado durante los últimos tiempos abiertamente sobre la depresión. "La pandemia del coronavirus nos ha servido para entender que está bien no sentirse bien mentalmente durante la propia pandemia", afirma el ganador de 28 medallas olímpicas.

"Si necesito ayuda, tengo que pedirla", afirma en una entrevista en la 'CNN', en la que ha remarcado que puede llegar a ser "peligroso" esconder las emociones y no enfrentarse a ellas.

"He vivido momentos muy difíciles", reconoce el estadounidense, que destaca el papel de su mujer para ayudarle: "Nuestra relación se ha fortalecido en los últimos tiempos, ella siempre está para ayudarme".

"La terapia me ha cambiado la vida. Antes tenía miedo, estaba nervioso, no quería hablar con nadie y no compartía mis sentimientos porque no quería mostrar debilidad. Pero una vez que empecé el tratamiento, es increíble lo que ayuda a entender sobre uno mismo", finaliza.

Phelps confesó en enero del año 2018 que sufría depresión y desde entonces ha intentado concienciar de la salud mental, sobre todo en el deporte. "Es importantísimo que si necesitas ayuda, la pidas", ha destacado en todas y cada una de sus intervenciones públicas.