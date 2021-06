Una meningitis lo cambió todo en la vida de Sarah Almagro. Pero su admirable actitud le hace afrontar su día a día con positividad. Sarah no tiene ni antebrazos ni piernas. Pero a pesar de su discapacidad, Sarah aprovecha cada mañana para hacer surf. 'Jugones' ha estado con una auténtica luchadora, con una historia de superación conmovedora.

"No tener manos ni pies no significa nada. Una discapacidad no me va a limitar", comenta Sarah a 'Jugones'. Desde que padece la enfermedad siempre intenta "ser fuerte" para normalizar su vida.

Su pasión por el surf le ayuda a mirar la vida en positivo. "Somos el 'pescaito Team'", dice Sarah, que cada mañana sale a romper olas con la ayuda de Miguel, que es sus piernas y sus brazos.

"Me tiene que remolcar hasta la orilla, hace un esfuerzo descomunal", comenta Sarah, que sabe cuando su entrenador está contento. "Cuando Miguel viene y me da un abrazo, ya se que esa ha sido la ola perfecta", dice Sarah de Miguel, quien cada día ayuda a esta joven a cumplir su gran sueño: competir en los Juegos Paralímpicos de París.

La historia de Sarah ha emocionado a Josep Pedrerol. "Sarah, eres fantástica", afirma el presentador.