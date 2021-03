¿Puede un hombre subir más rápido que un ascensor? David March ha demostrado que sí y 'Jugones' ha sido testigo directo de ello.

El corredor alcanza la sexta planta en treinta segundos, mientras que la máquina lo hace en 37 segundos. Gana, pero sufre muchísimo.

"Me he quedado sin oxígeno, eh. La última planta no podía", afirma después de completar este récord.

Y Josep Pedrerol reaccionó así: "Es un bun ejercicio para hacer en casa". Sin embargo, no le sorprendió tanto: "A un ascensor le gano hasta yo".