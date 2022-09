Newfel Ouatah, primo del delantero del Real Madrid Karim Benzema, es boxeador. Tras varios meses de ausencia, volvió a subirse a un ring en Canadá. Sin embargo, la imagen del combate no fue la de ninguno de los dos boxeadores derrotados, sino la del gesto que hizo Ouatah justo al comenzar el combate.

Sonó la campana, y el primo de Benzema hincó la rodilla y puso su puño en alto. Más tarde, él mismo explicaría el por qué hizo esto. Y es que la Federación le impidió suscribirse a un seguro que le cubriría las posibles lesiones que el boxeador pudiera sufrir en el combate.

La escena fue una sorpresa tanto para el árbitro como para el rival y los asistentes al combate. De hecho, Simon Kean, su contrincante, le soltó un golpe en la cara mientras Ouatah estaba haciendo su reivindicativo gesto.

Tras el impacto, el árbitro instó a Kean a volver a su esquina, mientras el árbitro conversaba con el boxeador agachado.

Finalmente, el primo de Benzema se negó a luchar y el árbitro detuvo el combate y dio como ganador a Kean por K.O. técnico en el primer asalto.

Fight ended without even start. Newfel Ouatah took the knee on first second of his fight against Simon Kean #KeanOuatah pic.twitter.com/o6BwL3MlOt