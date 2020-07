Mike Tyson volverá al boxeo... pero no lo hará ante Evander Holyfield. La pelea que todo el mundo quería no se celebrará. Su rival será finalmente Roy Jones Jr. Y a Holyfield esto no le ha gustado nada.

"Él tal vez estropeó un futuro combate contra mí. Sabíamos que queríamos hacerlo primero, porque cuando haces una segunda pelea, la gente te juzgará por cómo ha sido la primera. Quizás los fans no querrán verla después", ha afirmado en una entrevista a 'Boxing scene'.

"Hablamos de ello, aunque no había nada sobre un papel. Le deseo lo mejor. Todo se resume en '¿realmente quería pelear conmigo?' Todos nos querían ver pelear uno frente al otro, entonces, ¿qué está haciendo?", ha explicado.

Hace semanas que Holyfield retó a Tyson, cuando se conoció que el exboxeador volvería el ring. Pero la pelea no se celebrará... y parece que es sólo por decisión de Tyson.

Ambos protagonizaron una de las escenas más icónicas del boxeo. Fue el 28 de junio de 1997, cuando Tyson le arrancó un trozo de oreja a su rival de un mordisco.