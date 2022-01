El Gernika Rugby Taldea ha decidido expulsar inmediatamente a un jugador de su plantilla después de que su pareja le haya interpuesto una denuncia por una presunta agresión machista en la pasada Nochevieja.

El club vasco tuvo conocimiento de los hechos al recibir una llamada de la Ertzaintza acerca de lo sucedido con su jugador de origen neozelandés. Los dirigentes se reunieron al día siguiente para tomar la decisión definitiva.

No obstante, el presidente del equipo, Iñaki Uribe, ha asegurado que el jugador "no está detenido" pero "no podemos consentir este tipo de actos en nuestro equipo, debemos cortarlos de raíz", añadía.

El departamento vasco de seguridad se ha negado a facilitar información sobre la existencia de dicha denuncia y a confirmar o desmentir que se haya producido algún delito de violencia machista en Gernika, al alegar que el propio club del implicado ya lo ha hecho en un comunicado.

El conjunto vasco ha manifestado que "los valores de equidad, honestidad e integridad que caracterizan al rugby son también los valores de la Gernika Rugby Team y, en línea con ellos, reafirmamos nuestro compromiso contra la violencia machista".