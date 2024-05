Jon Rahm se unió al circuito de Arabia Saudí de golf en un contrato de 500 millones de euros por cuatro años. Una decisión que le había provocado críticas... y ahora incluso una amenaza por parte del exjugador Arron Oberholser.

En un programa de análisis en 'Golf Channel', Arron se mostró muy enfadado con Rahm e incluso habló de "retorcerle el cuello" al deportista español.

"Te has llevado 500 de los grandes y vas a sentarte ahí y decir que todavía te sientes como un miembro del PGA Tour, que quiero apoyarlo... Quiero retorcer su cuello a través de la televisión, estoy así de enfadado ahora mismo", ha dicho el exjugador.

Y siguió con su enfado y sus amenazas: "Estoy indignado con lo que ha hecho Rahm y todos los jugadores en ese vestuario del PGA Tour deberían estar absolutamente indignados con él".

"Este es un tipo que quería un puesto o quería ser escuchado, por lo que tengo entendido. Ya sea en un puesto en la junta directiva o en la junta política, quería ser escuchado sobre todo este asunto antes de ir a LIV. Y siento que no fue escuchado tanto como probablemente debería haber sido, y ahora me alegro de que no estuviera en esa posición porque no lo entiende", sentenció.

Las palabras de Rahm

Rahm había hablado así del PGA Tour horas antes: "Siguen diciendo 'el otro lado', pero yo sigo siendo miembro del PGA Tour, esté suspendido o no. Todavía apoyo al PGA Tour y creo que es una distinción importante que hacer. No me siento del otro lado. Simplemente no juego allí. Voy a decir lo que he dicho siempre, espero que lleguemos a un acuerdo que sea beneficioso para todos, pero yo no sé lo que está pasando".