Lamentablemente, cada semana nos llegan nuevas noticias de los escándalos de abusos sexuales que han tenido lugar en el deporte estadounidense en los últimos años. Si el otro día fue Simone Biles la que se refirió al tema, ahora ha sido la exgimnasta bielorrusa Liubou Charkashyna quien ha querido tomar la palabra para pronunciarse al respecto.

"Bien, es un asunto que ahora está de moda. De algún modo siempre pensamos en mujeres, pero las víctimas a veces también son hombres", señaló en un primer momento la presidenta de la comisión de deportistas de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

Sin embargo, a continuación soltó la bomba que ataca duramente al país norteamericano: "Admito que es posible creer que hay casos en el deporte, pero no la cantidad que están saliendo y que son una ocasión para ganar dinero o vengarse de viejos insultos y maldecir los nombres de entrenadores o alguien más".

"Los problemas no existen sólo en el deporte. También ocurre en el apartamento de al lado.¡Y las mujeres callan! Es menos frecuente en los hombres y muchas mujeres lo aceptan. ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo a perder a su hombre o algo así?", añadió Charkashyna.

A su vez, la exgimnasta rítmica afirmó que "eso es América, ellos saben cómo hacer dinero. Tenéis que entenderlo" y no dudó en cargar contra Olga Korbutt, una leyenda de la gimnasia, que en sus memorias habla de los abusos sexuales que sufrió en su infancia.

"Tú has vivido tu vida, has olvidado ya donde está él, en qué país vive y estás viviendo en Estados Unidos tu propia vida y después de eso dices: él abusó de mí. No estoy diciendo que no sea algo terrible, pero no sabemos al 100 por 100 si es cierto o no. Debía haber hablado en el momento, no 80 ó 50 años después. El régimen soviético ya había acabado hace tiempo", reseñó la bronce olímpica en Londres 2012.

Por último, Liubou Charkashyna quiso mandar un mensaje a toda la población que ha atravesado una situación similar: "No debes tener miedo para hablar ni sentirte mala persona si esto ocurre y te ayuda a superarlo. Pero no nos fijemos solo en el deporte, sino en la vida en general. Hay que denunciarlo".