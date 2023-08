La NFL siempre deja historias curiosas. Desde el jugador que se retiró para vender cartas de Pokémon a esta de Miles Jack, defensor de 27 años que militó en los Jacksonville Jaguars y los Pittsburgh Steelers, quien ha anunciado su retirada por un motivo... que esperemos nunca se cumpla.

Porque ha hablado de un "apocalipsis zombie". Uno por el que dice que quiere "poder construir algo" trabajando de "fontanero o electricista".

Así se expresó Jack: "No podría sentarme en casa. He ganado mucho dinero, y quiero innovar. Si hay un apocalipsis zombie quiero poder hacer algo de fontanero o de electricista. El tiempo no espera a nadie".

El jugador, este verano, firmó con los Philadelphia Eagles para esta temporada 2023. Además, jugó varios partidos de pretemporada antes de, sin que nadie se lo esperase, decir que se marcha.

Drafteado en 2016, en su carrera deportiva ha ganado casi 60 millones de dólares, destacando sobre todo en un 2017 y en un 2018 en los que terminó con 90 y con 107 placajes respectivamente.

En sus siete cursos como jugador de la NFL ha logrado 617 placajes, 20 golpes al pasador, 6,5 sacks y una anotación en 103 partidos.

Su problema, una lesión en el ligamento de su rodilla, que arrastró desde la Universidad.