Mike Tyson regresó a los focos y opinó sobre un tema que suele ser tabú en la sociedad: la muerte. "No le tengo miedo, vivir podría ser más complicado que morir para mí. Vivir requiere mucho coraje. Sin el coraje, no puedes manejar la vida. Vivir es un viaje, vivir es una lucha", afirma en declaraciones a 'The SPortsman".

Además, afirmó estar preparado para lo que venga: "Sabía que existía la posibilidad de que pudiera morir durante el entrenamiento, durante la pelea, pero no tenía miedo. Esa confianza en uno mismo era un mecanismo de supervivencia. Pero ahora, por mi experiencia, por lo que creo, cuanto más sé sobre no existir, más dispuesto estoy a morir".

"Nos lo tomamos demasiado en serio. Nos creemos que somos alguien y ¡no somos nada! ¡Creemos que somos especiales! La fama es una m***", zanjó Tyson, en una entrevista sorprendente tratándose del púgil.