Los dopajes en el deporte no son nada nuevo. El último en protagonizar un episodio ha sido el campeón olímpico de halterofilia en los Juegos Olímpicos de Río, Nijat Rahimov. El deportista ha sido acusado de intercambiar muestras de orina en un control antidopaje, lo que supone un delito.

La Agencia Internacional de Pruebas ha presentado los cargos aunque no ha especificado cuando se cometió el delito. Gracias a su propia investigación más las pruebas que aportó la Agencia Mundial Antidopaje, la ITA también ha acusado a Dumitru Captari de ser el otro responsable de intercambiar la muestra de orina.

Ambos halterófilos han sido suspendidos y Rahimov está a la espera de que se concrete cuándo ocurrió el delito y si por tanto deben retirarle la medalla de oro olímpica, lo que ocurriría si se demostrara que el intercambio de orina se produjo antes de los JJOO.

No es la primera vez que Rahimov es acusado de dopaje. Y es que en 2013 ya dio positivo en esteroides anabolizantes, lo que creó una gran polémica en los Juegos de Río, ya que de no ser por los retrasos de buscar los positivos en las muestras de Londres 2012, Kajazistán no habría podido competir.