En lugar de permitirse lujos, destinó el dinero que ganó comprando unas bombas hidráulicas para destinarlas en su comunidad natal en Zimbabue para que su gente pudiera tener acceso a agua potable. Su historia comenzó a ser muy conocida en Estados Unidos, y Dwayne Johnson no fue ajeno y decidió darle alegría al africano escribiéndole por 'Twitter'. Pero ahí no iba a quedar la cosa...

Mientras el africano realizaba un reportaje en Miami hablando de todo lo ocurrido, de pronto apareció 'The Rock' para darle un abrazo, y entró en escena para destacar cómo se enteró de la tremenda historia de Themba Gorimbo.

"No nos conocíamos, pero tuve que volar a Miami para mirar a este hombre a los ojos, abrazarlo y estrecharle la mano. Me ha conmovido y motivado su historia. Recientemente ganó su primera pelea en UFC", indicó. "Tenía 7 dólares en su cuenta bancaria cuando ganó. Duerme en un sofá en el gimnasio...", comentó 'The Rock'.

Y tras hablar a cámara, el actor se dirigió directamente a Gorimbo para decirle: "Tengo que decirte que tu historia me conmovió".

"Cuando descubrí que tenías 7 dólares en tu cuenta bancaria, sé cómo es eso. Estuve aquí en Miami cuando tenía 7 dólares, pero también ganas tu segunda pelea, luego vendes tu equipo de pelea, compras un pozo de agua para tu aldea en Zimbabue para que tu gente pueda tener agua limpia", destacó.

Welcome home @TheAnswerMMA

You and your family enjoy your new house brother.

Lights are on.

Bills are paid.

Keep your “My Reason” list close, keep taking care of your people and I’m honored to play a very, very small role in your $7 bucks journey.

$7 bucks.

I’ve been there… pic.twitter.com/rSyC7EiD5I