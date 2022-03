La caída de Aymar Navarro en los Alpes sobrecogió a todos. Perdió el control en el descenso y acabó golpeándose contra las rocas. Una imagen terrible. En 'Jugones' ha descrito cómo fue el terrible momento.

"Calculo que choqué a unos 115km/h contra las rocas. Perdí la consciencia después del impacto contra la roca. Estuve mucho rato rodando. Arrastrándome por la nieve, por eso tengo toda la cara quemada", dice el 'rider'.

"Me desperté ya con los rescatadores a mi lado. En ese momento no recordaba al 100% que es lo que me había pasado, tenía muchas dudas...", cuenta. Su caída se prolongó durante más de 30 metros.

Ahora tendrá que parar al menos dos semanas: "Mi traumatólogo me ha pedido calma para dos semanas. De cintura para abajo estoy perfecto, simplemente es el hombro, muñeca y costillas".

"Volvería a repetir la línea de bajada. Creía y confiaba al 100% que era factible hacerla. Está claro que quiero volver y cuanto antes sea, mejor", ha completado.