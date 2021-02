Un acto detestable. La atleta Sarah McDonald ha denunciado en su cuenta de Twitter que ha sido acosada mientras entrenaba en plena calle.

Este miércoles publicó un hilo relatando los hechos: "Mientras entrenaba por el camino al lado del río, dos hombres me pasaron en un ciclomotor, redujeron la velocidad para que el hombre de la parte de atrás pudiera agarrarme el culo".

"Como corredora me han molestado y me han gritado cosas, pero esto ha sido completamente diferente. Afortunadamente no estaba sola en ese momento ya que esta situación podría haber sido peor. Hasta hoy me habría sentido cómoda estando sola y esto ha sido una llamada de atención: estén atentos y cuídense", afirma.

McDonald es una de las mejores mediofondistas europeas, y sin duda la gran representante de los 1.500 en el equipo británico.

Ahora, desgraciadamente, ha sido protagonista por ser víctima de este acoso por parte de dos hombres. Un acoso que ha querido relatar en redes sociales.