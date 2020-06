Alejandro Gómez, legendario atleta gallego, ha sido diagnosticado con un tumor cerebral inoperable, tal y como ha contado él mismo en una entrevista al diario 'Faro de Vigo'.

El exatleta se encuentra ingresado en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo desde hace días, aunque asegura que podría regresar a su domicilio. "No puedo pelear yo solo en esta batalla y en los días complicados ha sido de enorme ayuda para llegar lo mejor posible al día final", cuenta.

"Me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante. No siento que me he quedado sin nada que hacer. El deporte son ganas de convencer, de ilusionar, de transmitir...y ayuda a cualquier deportista a que pueda elegir el camino que quiera seguir en la vida", relata el gallego.

Tres veces olímpico con España, (Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996), Gómez batió el récord de España en los 10.000 metros en el maratón de Róterdam de alño 1997.

Asimismo, en su palmarés se acumulan dos campeonatos de España campo a través, (1989 y 1995), cinco títulos en 10.000 metros (1989, 1991, 1993, 1995 y 1996) y dos medio maratones (1992 y 2003).