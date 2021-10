El equipo español de vela en el Gran Premio de Cádiz ha sufrido un gran susto. El catamarán vuelca en plena maniobra... y los tripulantes pierden el control del velero.

Lucas Trittel, uno de los tripulantes, ha relatado el terrible momento: "En el momento de aceleración cayendo. El barco de repente ha empezado a levantar de atrás".

"Ha sido tan violenta la volcada y me ha pillado tan desapercibido que no me he agarrado a nada", dice Diego Botín, otro de los tripulantes de la embarcación.

Segundos de incertidumbre que dejan el velero completamente volcado. En las imágenes se aprecia el aterrador momento en el que dos de los atletas salen disparados. Afortunadamente ninguno de ellos sufrió daños.