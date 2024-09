Ana Peleteiro, entre lágrimas, ha anunciado que dejará de trabajar con su entrenador de toda la vida, Iván Pedroso.

"Benjamin, mi marido y compañero de vida, será mi entrenador. Mi corazón me pedía volver a mi refugio, Galicia. Soñaba con ver a mi hijo en un ambiente como cuando era pequeña", dice la atleta española.

Razón que Iván Pedroso entendió a la perfección. "Lo raro es que sigas aquí", me dijo. "Me emociono porque no me lo esperaba. Nuestra relación de amistad será eterna", dice emocionada.