Nueva denuncia por homofobia en el waterpolo en España. Tras lo sucedido con Víctor Gutiérrez, jugador del CN Terrassa, ahora ha sido Álex Royo, del CN Molins de Rei de la Primer Nacional, quien asegura haber sido víctima de insultos homófobos por parte de un jugador rival.

En este caso, de Roger Brias, del UE Horta, tal y como ha dicho en sus redes sociales.

"En la tercera parte del encuentro el jugador número 12 del equipo rival me ha repetido varias veces con el tiempo parado, 'maricón, eres un maricón, sí sí, tú', con el árbitro a escasos metros", dijo Royo en Twitter.

El jugador prosigue: "Como persona abiertamente bisexual y harto de las reiteradas agresiones homófobas que han sucedido en el deporte respondí encarándome a él".

"Me separan y me cambian, y me dirijo al árbitro para explicar todo. Su respuesta ha sido que me calle y que deje de protestar", afirma.

repetido varias veces con el tiempo parado “maricón” “eres un maricón” “sí sí tú” con el árbitro a escasos metros (un compañero mío lo ha escuchado). Yo como persona abiertamente bisexual y harto de las reiteradas agresiones homófobas que han sucedido en el deporte, como en el+ — Àlex Royo (@lexRoyo2) November 13, 2021

Royo pide que la Federación actúe: "Si escribo esto es porque estoy harto. Todos nos calentamos y decimos muchas cosas fuera de lugar, pero tanto el colectivo LGTBQI+. el feminista y los racializados llevan muchos muertos por culpa de este tipo de pensamiento".

⚠️ COMUNICAT CN MOLINS ⚠️ El CN Molins de Rei expressa el seu rebuig pels insults homòfobs rebuts per un jugador del nostre equip absolut de waterpolo en el partit d'aquest dissabte contra la UE Horta pic.twitter.com/4Y0d15n8vu — CN Molins (@CN_Molins) November 13, 2021

La RFEN ha respondido condenando los hechos denunciados: "Siempre condena toda actitud homófoba, xenófoba y/o racista que atenten contra los valores del respeto, la tolerancia y la igualdad en el deporte".

Además, y dado que absolutamente nada quedó reflejado en el acta arbitral, ha emplazado al Comité de Competición a entrar de oficio.

Te puede interesar

El jugador de waterpolo Víctor Gutiérrez lanza esta rotunda denuncia sobre la LGTBIfobia en el deporte

El jugador de waterpolo Víctor Gutiérrez, secretario LGTBI del PSOE