Víctor Gutiérrez, jugador de waterpolo profesional, periodista y activista ha sido nombrado secretario LGTBI del PSOE. Gutiérrez, waterpolista y activista LGTBI, consiguió que se pusiese la primera sanción por homofobia en el deporte español este año, después de que un jugador del equipo rival le llamase "maricón".

El jugador de la Selección Española de Waterpolo confesó públicamente su homosexualidad en 2017, un paso muy difícil para un deportista. Sin embargo, afirmó en El Intermedio que si hubiera sido futbolista no habría podido hacerlo porque no le habría dejado su club. "Los clubes son grandes empresas y no les interesa el tener gente LGTBI", manifestó.

El deportista explicó ese mismo año en Más Vale Tarde por qué decidió hacer pública su homosexualidad. Así, dijo que sentía la "responsabilidad de dar un paso al frente y ayudar que la visibilidad LGTB en el deporte sea una realidad mayor", a lo que añadió que "el deporte es machista históricamente".

El waterpolista también denunció este mismo año en Más Vale Tarde que el mundo del deporte no avanza en materia de derechos del colectivo LGTBI, y asegura que se repiten los mismos comportamientos de hace 40 años. "De nada sirve que los equipos pongan un tuit el día del Orgullo si luego no se posicionan cuando deben", manifestó.