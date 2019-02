Novak Djokovic, mejor deportista del 2018 en los premios Laureus

El tenista serbio Novak Djokovic y la gimnasta estadounidense Simone Biles fueron coronados este lunes con los Premios Laureus a los mejores deportistas del año 2018, honor que en equipos correspondió a la selección francesa de fútbol, que dejó un año más sin galardón al Real Madrid, mientras que la piloto española Ana Carrasco no pudo tampoco hacerse con el de 'Revelación', que fue a parar a la tenista japonesa Naomi Osaka.

Mónaco volvió a reunir este lunes a grandes figuras del deporte mundial y para celebrar la tradicional Gala, conducida por el actor estadounidense James Marsden y con la presidencia de SAR el Príncipe Alberto II, con la que reconoce a los mejores del año y que le fue esquiva a las dos opciones españolas, la del Real Madrid y la de la piloto Ana Carrasco.

La murciana, primera mujer en ganar un Mundial de motociclismo de velocidad junto a pilotos masculinos al conquistar la categoría Supersport 300 de las Superbikes, estaba por primera vez en la terna para este prestigioso galardón, que en su última edición había sido para el golfista castellonense Sergio García por su victoria en el Masters de 2017.

It was fitting that we gave the last words of #Laureus19 to an athlete who epitomises so much of what we admire in our sporting heroes.

What a speech @DjokerNole... pic.twitter.com/kQpZm5RK1M