Uno de los deportistas españoles con más opciones de medalla en los Juegos Olímpicos es Niko Shera, el único bicampeón del mundo del judo español, que llega muy motivado a esta cita.

"Voy a por el oro y va a ser fluir y disfrutar", afirma el judoca, que aterriza en Tokio dispuesto a cumplir un sueño. Y es que estos son para él sus primeros Juegos Olímpicos: "Llevo años soñando, visualizando", confiesa.

Hace 21 años que España no consigue el oro en judo, pero si alguien puede cambiarlo es Shera, dos veces campeón del mundo y que llega como uno de los favoritos.

"Lo que me exijo a mí mismo no me va a exigir nadie", afirma el deportista, que reconoce la "presión", también "a nivel mediático", a la que se enfrenta. Una presión a la que, sin embargo, no teme.

"En el último Mundial hemos sacado cuatro medallas que nunca se habían sacado en la historia del judo español", recuerda Shera, que sostiene: "Tenemos un equipazo". Ahora, es su momento de volver a hacer historia.