El balón del Mundial 'aterriza' desde el espacio procedente de la nave Soyuz

La nave tripulada rusa Soyuz MS-07 regresó a la Tierra con el balón que debería ser utilizado en el partido inaugural del Mundial de fútbol, según informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) de Rusia.

En principio, el balón reglamentario -Telstar- que regresó a nuestro planeta abordo de la Soyuz que aterrizó en la estepa de Kazajistán debería ser utilizado en el partido inaugural del torneo entre Rusia y Arabia Saudí, que se celebrará el 14 de junio.

(VIDEO) Astronautas rusos juegan en el espacio. Dos novedades, primera que mañana 3 de Junio regresan a la tierra, y la segunda es que juegan con el balón que será inaugural en el Campeonato mundial de futbol de la FIFA!! pic.twitter.com/J3m4MWVkFi —  Camilo2.0 (@Lamzelok) 2 de junio de 2018

No es la primera vez que ocurre

Así lo explicó en marzo el cosmonauta ruso Oleg Artemiev que lo llevó a la Estación Espacial Internacional junto a la mascota del torneo, el lobo Zabivaka. No obstante, la FIFA no ha confirmado aún que ese sea el balón de Adidas que se pondrá en juego dentro de once días en el estadio Luzhnikí.

Esta no es la primera vez que los cosmonautas promocionan el Mundial de Rusia, ya que en octubre de 2014 presentaron desde la estación espacial el logotipo del Mundial. Ese acto fue transmitido en directo por televisiones de todo el mundo y seguido en la Tierra por el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter.