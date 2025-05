Valentino Rossi desvela la dificultad de formar a pilotos jóvenes: "Son todos gilip***"

Desde que Valentino Rossi se retirara de MotoGP se ha dedicado a los coches... y también a formar a los pilotos jóvenes de motos. Pero no es nada sencillo. Él mismo reconoce que es muy difícil por el carácter que tienen los más jóvenes cuando aspiran a llegar a la categoría reina.

En palabras que recoge 'Motosan', Rossi directamente les llama "gilip***": "Desde 2013 hemos estado trabajando para ayudar a los pilotos italianos a entrar en MotoGP y ganar. Es bonito. Es algo duro, pero es un compromiso bonito. Porque básicamente los pilotos son todos gilipollas".

"Cuanto más fuertes se hacen, peor. Así que gestionarlos es difícil, pero es bonito", dice el gran campeón de motociclismo.

Sobre su retirada, reconoce que no es nada fácil para los pilotos decir adiós: "Básicamente el momento adecuado para retirarse es cuando estás en la cima. Cuando eres el número uno. En teoría debería ser así".

"Pero luego es una pena retirarse cuando eres el número uno. Porque te imaginas que tal vez podrías ser el número uno por un tiempo más. Así que es mejor correr el riesgo", expresa el piloto italiano, dueño del equipo VR46, satélite de la marca Ducati.

No estaba "preparado" para dejarlo: "Cuando llegas al final, dices ¿y ahora qué? No estaba preparado, eso es todo. Así que me dije 'voy a intentar correr con el coche'. Es un poco menos exigente, es un poco menos peligroso. Así que tomé esta decisión y estoy muy contento, porque dejarlo de un año para otro es duro".