Andrea Iannone dejó la que sin duda fue una de las imágenes de los test de Cheste de MotoGP. Su Aprilia, que no tuvo ni mucho menos un ensayo plácido, comenzó a arder en plena recta después de que su moto se rompiera y soltara aceita cuando iba a más de 300 kilómetros por hora.

"¡Me mato contra el muro a 300 por hora! ¡Ya os he dicho más de diez veces que la moto no va!", dijo un más que cabreado piloto italiano tras lo sucedido.

😱 @andreaiannone29's Aprilia goes up in flames! 🔥

The Italian rider had to pull in sharpish as his RS-GP went up in smoke.#ValenciaTest ⏱️ pic.twitter.com/AsdZRPHDuX