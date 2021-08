"Tengo miedo, Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido, de golpe, una de mis mayores lecciones de vida". Este es el mensaje que el coach de pilotos de motociclismo Jorge Lis enviaba a su hermana hace algo más de tres semanas. Ahora lleva más de 20 días en coma inducido tras haberse contagiado de coronavirus.

La cuestión es que Jorge dudaba de las vacunas, hasta el punto de que no quería que su madre de 84 años se sometiera a la inyección. "Nunca pensamos que esto le pasaría a él, es joven y está muy bien de salud", cuenta Elena a laSexta.

Concretamente, su hermano "se preocupó mucho" cuando le pusieron la vacuna a su madre, porque consideraba que era "peligrosa, como si estuviéramos corriendo un riesgo, cuando realmente el riesgo lo estaba corriendo él", explica. Ante esto, asegura que en estos momentos solo queda "rezar y esperar que la gente se vacune", por ello recomienda aislarse del ruido "y hacer caso a lo que dicen los médicos".

El caso de Jorge no ha sido el único. Como explica un sanitario de canarias, ya hay siete plantas COVID y "la gran parte de la gente que está ingresando son personas negacionistas". En esta línea, Carola Giménez-Esparza explica a laSexta que muchos de los actuales ingresados son "pacientes que no tienen la pauta completa o que no se han vacunado". Por ello, recuerda que un simple pinchazo puede salvar muchas vidas.