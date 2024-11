Las sensaciones de Marc Márquez tras el primer día de test con la Ducati: "Me he sentido cómodo"

Marc Márquez ya ha rodado con la Ducati GP25 por primera vez. Lo ha hecho en el test de Barcelona de este martes. Y ha salido muy contento. Con buenas sensaciones. "Me he sentido cómodo...", le ha dicho a los medios nada más finalizar la jornada de test de Montmeló.

"Todo al rojo es lo que queda. Hice una apuesta arriesgada hace un año y algo y ahora acabar en el equipo de fábrica fue la mejor noticia. Las sensaciones con el equipo han sido buenas", dice el ocho veces campeón del mundo, que ya se ha convertido en compañero de Pecco Bagnaia.

"Me he sentido cómodo. El hecho de no cambiar de fábrica de moto y de conocer a algunos ingenieros me ha hecho sentir muy cómodo en el garaje...", expresa un Marc que ha saltado directamente de la GP23 al primer prototipo de la GP25.

Después de este primer test ya empezarás las pruebas serias: "Tranquilidad durante todo el día. Volver a trabajar como trabajo en la fábrica: un planning muy estricto con las cosas a probar y ahí es donde el piloto está 100% dispoinbile para la fábrica para dar el mejor comentario".

Márquez ha marcado el cuarto mejor tiempo de la jornada. El líder ha sido su hermano, Alex Márquez, que ha pilotado la GP24.