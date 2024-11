El Gran Premio de Valencia tiene cada vez más complicada su celebración. La tragedia provocada por la DANA ha generado una opinión general en el mundo MotoGP que ve como algo inmoral y no ético celebrar el último gran premio de la temporada.

Marc Márquez ya había expresado que no le parecía bien correr en el Ricardo Tormo y tras los libres ha vuelto a expresar su desacuerdo con esta posibilidad en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport': "Yo no estaría hablando de un gran premio dentro de dos semanas. No lo veo ni ético, ni moral ni humano. Hay una catástrofe. Ya no es cuestión de dinero, es sobre toda la gente que ha muerto y lo ha perdido todo".

En caso de que se terminara celebrando, Márquez propone una solución para ayudar a los que están sufriendo los terribles efectos de esta catástrofe: "Si hablamos de correr allí y de ayudar, hablemos claro: el campeonato recibe un dinero por ir a esos circuitos. Pues que vaya a los afectados. La única opción sería si podemos ayudar económicamente. Se ayuda a esas familias con dinero".

'Pecco' Bagnaia ha sido el primero en decidir si correrá en Valencia o no. El turinés se ha negado completamente y ha decidido que en ningún caso participará aunque eso le termine costando las opciones a volver a ser campeón del mundo.