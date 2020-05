Bombazo en la Fórmula 1. Bombazo que podría suponer un problema gravísimo. ¿Podrían abandonar el 'Gran Circo' Mercedes y Renault? Sí, y lo podrían hacer pronto. Así lo afirma Giancarlo Minardi.

"En estos días, Renault se dedica a pedir importantes ayudas gubernamentales para salvar puestos de trabajo y las cuentas de la 'casa madre'. Por eso veo difícil poder seguir adelante con el proyecto de F1 más allá de 2021. Ni siquiera será fácil encontrar un nuevo comprador dado que no estamos de una estructura ganadora, al menos en estos momentos", asegura el que fuera jefe del equipo Minardi.

"Algunas voces provenientes del extranjero hablan de que Mercedes está lista para ceder el equipo a finales de 2021, quedándose en F1 sólo como suministrador de motores", afirma, contundente, Minardi.

"Ola Kallenius, actual presidente de Mercedes, parece tener un poder mucho más fuerte, respecto a su predecesor, sobre el equipo, como se vio en el gran premio de Australia. A pesar de que Toto Wolff era favorable a correr, llegó la negativa por parte de Kallenius", relata.

"A diferencia de Renault, Mercedes es un equipo ganador y muy organizado. Por lo tanto, no debería costarle encontrar nuevos dueños. De todos modos, nos encontramos frente a una situación caótica. A día de hoy, el Pacto de la Concordia aún no se ha firmado y Liberty Media no está en disposición de encontrar nuevos equipos", finaliza el que fuera jefe de Fernando Alonso a comienzos del Siglo XXI.

Precisamente este doble abandono podría perjudicar a Alonso y a su ansiado regreso al paddock de la Fórmula 1.