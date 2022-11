Marc Márquez ha tenido una durísima temporada 2022. Tras tener que volver a parar por su brazo y operarse por cuarta y, en principio, definitiva vez, volvió a la acción de MotoGP, pero ha concluido su primera temporada en la categoría reina sin victoria. Y no espera ser favorito para la próxima temporada.

"Hoy en Valencia, no soy favorito para 2023 porque no he ganado ninguna carrera este año. He hecho un podio y tenemos que seguir mejorando. Daré mi cien por cien para estar en la lucha por el título, pero no depende solo de mí. Hay un factor moto que tiene que mejorar si queremos luchar por el campeonato", reconoció Márquez tras la carrera en Cheste.

Pese a estas pesimistas palabras, sigue confiando en Honda: "Me han dado muchas alegrías en mi carrera deportiva y me las dará el año que viene. Por eso me opero, vuelvo, ataco... porque confío en lo que hay detrás. Pero no podemos estar en el grupo de los favoritos porque hemos sido los últimos en la clasificación de constructores y porque no he ganado ninguna carrera. El martes daremos un primer pasito y en febrero la moto definitiva será competitiva".

El '93' hace referencia al primer test de cara a 2023, que se realizará en el propio circuito Ricardo Tormo el próximo martes. Allí Honda ha prometido unas pequeñas mejoras que ayudarán a reducir la distancia con Ducati, la referencia, pero será un invierno largo y duro de trabajo para volver a estar en la lucha por la victoria.

La temporada de Márquez no ha sido buena a resultados puros, pero el catalán hace un buen balance de su regreso tras la operación: "La manera en la que he evolucionado físicamente ha sido muy buena. Significa que decidir operarme después de Mugello fue el paso correcto. Y la decisión de volver en el test de Misano también fue correcta. Cada vez estoy mejor y eso se traducía en velocidad. Tengo ganas de ver este invierno cuál es mi máximo físico".